В Виннице разоблачили организацию, которая силой "отбивала" уклонистов от ТЦК: подробности
В Виннице разоблачили группировку, которая насильно «отбивала» уклонистов от мобилизации и на блокпостах.
В Виннице разоблачили преступную группу, которая организовала схему уклонения от мобилизации под видом общественной деятельности. Злоумышленники за деньги обещали мужчинам физическую «защиту» от представителей ТЦК и беспрепятственный проезд через блокпосты.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
«В состав группы входили двое местных жителей — участники разных организаций ветеранско-волонтерского толка, которые основали еще одну общественную организацию, использовав в ее названии военно-патриотические термины», — сообщили в полиции.
По информации полицейских, для реализации своих планов фигуранты использовали даже специализированный транспорт. В частности, автомобили скорой помощи и автомобили для эвакуации павших воинов. К деятельности привлекли еще троих подельников, которые помогали расширять организацию и привлекать новых членов, обещая им «иммунитет» от мобилизации.
Как сообщили в полиции, за вступление в ряды организации и предоставление «силового прикрытия» злоумышленники установили цену в 2000 долларов. Также потребовали от своих клиентов осуществлять дополнительные ежемесячные взносы. В случаях, когда участников их структуры останавливали на блокпостах или выявляли в розыске, на место происшествия прибывала группа быстрого реагирования. Фигуранты применяли силу к полицейским и военнослужащим территориальных центров комплектования, чтобы физически отбить задержанных и вывезти их в безопасное место.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех эпизодов противоправной деятельности. Разоблачение схемы позволило прекратить работу псевдоволонтерской структуры, которая дискредитировала патриотические движения и использовала гуманитарный транспорт для помощи лицам в уклонении от призыва во время военного положения.
