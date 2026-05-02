В Виннице разоблачили серийного педофила, который 15 лет прикрывался религией: шокирующие подробности и фото

Задержание подозреваемого в Виннице

Реклама

В Винницкой области правоохранители задержали основателя христианского реабилитационного центра, который якобы под прикрытием помощи детям в сложных жизненных обстоятельствах в течение полутора десятилетий совершал сексуальное насилие над своими воспитанницами. Мужчина использовал доверие и беззащитность малышей, запугивая их наказаниями.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как работала «система» насилия

По данным прокуратуры, заведение было создано еще в 2006 году как место поддержки для детей, нуждающихся в помощи. Однако основатель превратил его в место преступления. Из каждой группы (от 25 до 50 детей) он выбирал «жертв» среди девушек.

Реклама

Насилие происходило повсюду: в кабинетах, жилых комнатах, котельной, туалетах и даже во время выездного отдыха на природе.

15 лет молчания и 5 лет следствия

Преступления продолжались с момента основания центра. Первая официальная жалоба поступила только в 2021 году, когда мать 13-летней воспитанницы узнала о надругательстве. Расследование оказалось чрезвычайно сложным и длилось пять лет. Следователям пришлось опросить десятки бывших подопечных, чтобы пробить стену страха, которую построил «воспитатель».

Сейчас установлено:

10 официальных жертв — девушки, которым на момент преступлений было от 8 до 14 лет .

Следствие не исключает, что количество пострадавших значительно больше.

«Те, кто прячется за благородной целью, чтобы совершать преступления против детей — предают все: доверие, надежду и саму человечность. Ответственность будет неизбежной и максимально жесткой», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Реклама

Задержание и подозрение

Сейчас так называемый «воспитатель» задержан. Ему сообщено о подозрении за:

ч. 4 ст. 153 УКУ (сексуальное насилие в отношении малолетнего лица);

ч. ч. 1, 2 ст. 156 УКУ (развращение несовершеннолетних).

Суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, правоохранители продолжают устанавливать всех возможных пострадавших от действий основателя центра.

Новости партнеров