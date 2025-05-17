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- Украина
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В Виннице снова разгорелся скандал с ТЦК, где военный избил мобилизованного: подробности инцидента
Дело расследуют, кадровые решения на подходе.
15 мая работники Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ВОТЦК и СП) совместно с полицейскими доставили находившегося в розыске жителя Винницы для прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.
Гражданин, подозреваемый в нарушении правил военного учета, был доставлен в пункт предварительного сбора с целью дальнейшего отправления в учебный центр.
Именно там и произошел инцидент с участием военнослужащего ОМТЦК и СП, применившего физическую силу. Событие зафиксировали на видео очевидцы, а затем опубликовали в социальных сетях.
По этому факту назначено служебное расследование по возможному превышению служебных полномочий. Винницкий областной ТЦК и СП сообщил, что полностью способствует работе правоохранительных органов.
В то же время, отмечается, что военнообязанного осмотрели медики: видимых повреждений или травм у него не обнаружено.
По предварительной информации, военнослужащий, фигурирующий в инциденте, ранее участвовал в боевых действиях, где получил ранения и контузии.
Руководство ТЦК подчеркнуло, что осуждает какие-либо проявления насилия и превышения полномочий, независимо от обстоятельств.
Напомним, в Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.
Также в социальных сетях распространяется видео с комментарием мужчины о якобы избиении его военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Жительница Светловодска Кировоградской области также пожаловалась в соцсетях на силовую мобилизацию. «охота» на ее отца, которую, по ее словам, устроили сотрудники ТЦК и СП посреди улицы города.