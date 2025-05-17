В Виннице снова разгорелся скандал с ТЦК, где военный избил мобилизованного: подробности инцидента

ТЦК / © ТСН.ua

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15 мая работники Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ВОТЦК и СП) совместно с полицейскими доставили находившегося в розыске жителя Винницы для прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.

Гражданин, подозреваемый в нарушении правил военного учета, был доставлен в пункт предварительного сбора с целью дальнейшего отправления в учебный центр.

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Именно там и произошел инцидент с участием военнослужащего ОМТЦК и СП, применившего физическую силу. Событие зафиксировали на видео очевидцы, а затем опубликовали в социальных сетях.

По этому факту назначено служебное расследование по возможному превышению служебных полномочий. Винницкий областной ТЦК и СП сообщил, что полностью способствует работе правоохранительных органов.

В то же время, отмечается, что военнообязанного осмотрели медики: видимых повреждений или травм у него не обнаружено.

По предварительной информации, военнослужащий, фигурирующий в инциденте, ранее участвовал в боевых действиях, где получил ранения и контузии.

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Руководство ТЦК подчеркнуло, что осуждает какие-либо проявления насилия и превышения полномочий, независимо от обстоятельств.

Напомним, в Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.

Также в социальных сетях распространяется видео с комментарием мужчины о якобы избиении его военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Жительница Светловодска Кировоградской области также пожаловалась в соцсетях на силовую мобилизацию. «охота» на ее отца, которую, по ее словам, устроили сотрудники ТЦК и СП посреди улицы города.

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