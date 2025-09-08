ТСН в социальных сетях

В Виннице трем женщинам сообщили о подозрении из-за штурма стадиона с мобилизованными: им грозит суровая кара

В Виннице трем женщинам, которые препятствовали работе ТЦК возле стадиона, где содержались мобилизованные, сообщили о подозрении.

В Виннице трем женщинам сообщено о подозрении из-за протеста против действий ТЦК возле местного стадиона «Локомотив», где содержались мобилизованные.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что 1 августа работники ТЦК доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как лица, уклоняющиеся от мобилизации на военную службу или не имеющие временного освобождения от мобилизации.

Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались «забрать домой». В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в разных социальных сетях.

«Из-за таких действий подозреваемых военнослужащие Винницкого ОГТЦК и СП не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности в условиях особого периода», — пояснили в прокуратуре.

Действия женщин квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, то есть:

  • подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности ВСУ,

  • распространение информации о расположении военных ВСУ, что позволяет их идентифицировать.

Ранее подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ст. 341 (препятствование деятельности ВСУ и захват государственных или общественных зданий) получили пять человек — участников акции.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, 1 августа в Виннице возник конфликт между гражданскими родственниками мобилизованных и военными ТЦК и СП.

Местные СМИ и паблики сообщали, что люди штурмовали здание стадиона для "освобождения" мужчин от ТЦК.

В полиции рассказали, что против протестующих «были применены полицейские меры», чтобы оттеснить их за территорию объекта. Самих мобилизованных вконце концов вывезли со стадиона.

В свою очередь Винницкий ТЦК уверяет, что действует исключительно в рамках законодательства и жалуется на агрессивно настроенных гражданских.

Впоследствии в полиции рассказали, что пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которые участвовали в протестах и в штурме, были задержаны.

