Украина
967
1 мин

В Виннице в школе прогремел взрыв, пострадали дети: что известно

По предварительным данным, имитационно-тренировочную гранату в школу принес ученик 8 класса.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Обломки имитационно-тренировочной гранаты

Обломки имитационно-тренировочной гранаты / © Национальная полиция Винницкой области

В Виннице в одном из учебных заведений сдетонировала имитационно-тренировочная граната, которую в школу принес восьмиклассник. Двое учеников после инцидента обратились за медицинской помощью из-за жжения глаз.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным, происшествие произошло около 8:30. Один из учеников 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Впоследствии двое сверстников взяли предмет в руки, после чего произошел взрыв.

Как отметили правоохранители, подростки пожаловались медикам на жжение в глазах. По словам школьника, гранату привез его родственник-военный.

«На месте происшествия работает полиция, устанавливают все обстоятельства», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в одной из школ Кропивницкого произошла стычка между учениками 9 класса, которая завершилась поножовщиной.

