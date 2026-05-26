В Виннице в школе прогремел взрыв, пострадали дети: что известно

Обломки имитационно-тренировочной гранаты / © Национальная полиция Винницкой области

В Виннице в одном из учебных заведений сдетонировала имитационно-тренировочная граната, которую в школу принес восьмиклассник. Двое учеников после инцидента обратились за медицинской помощью из-за жжения глаз.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным, происшествие произошло около 8:30. Один из учеников 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Впоследствии двое сверстников взяли предмет в руки, после чего произошел взрыв.

Как отметили правоохранители, подростки пожаловались медикам на жжение в глазах. По словам школьника, гранату привез его родственник-военный.

«На месте происшествия работает полиция, устанавливают все обстоятельства», — говорится в сообщении.

