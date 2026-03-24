В Виннице вражеский дрон унес жизни человека прямо посреди парка: детали трагедии
Российский «шахед» убил человека в центральном парке Винницы.
Сегодня, 24 марта, попадание вражеского дрона-камикадзе типа «Shahed» в центре Винницы погиб человек.
Детали трагедии рассказала глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в эфире телемарафона.
По ее словам, человек, убитый российским «Шахедом», находился в центральном парке Винницы. Рядом с ним и произошло попадание дрона.
«То есть это гражданское место. Это центральный парк города Винницы и, к сожалению, враг попал туда своим БпЛА. В результате умер человек», — сказала глава ОВА.
Кроме того, в результате атаки по Виннице в общей сложности ранены 13 человек (из них 2 — в тяжелом состоянии, 4 — в среднем).
Напомним, сегодня, 24 марта, Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.
В частности, в результате атаки в Ивано-Франковске поврежден роддом. Во Франковске погибли военный-нацгвардиец и его 15-летняя дочь, возвращавшиеся от областного перинатального центра.