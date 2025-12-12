- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 568
- Время на прочтение
- 1 мин
В Виннице жалуются на "маньяка", срезающего с жертв волосы: что известно
Правоохранители уверяют, что обнародуют заявление в ближайшее время.
В винницких пабликах начали распространять сообщения о парне, который якобы преследует девушек и срезает с них волосы.
Под одним из таких постов появилось сообщение, что якобы в Виннице из-за этого был запланирован протест горожан, точнее — родителей пострадавших девушек.
Другие авторы постов призывают принять меры в отношении парня и, возможно, направить его на принудительное лечение, так как есть признаки серийности.
В отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что как раз сейчас готовится официальное сообщение о ситуации, сложившейся в городе. Полиция обещает опубликовать информацию в ближайшее время. Новость дополняется.
