В Виннице жалуются на "маньяка", срезающего с жертв волосы: что известно

В винницких пабликах начали распространять сообщения о парне, который якобы преследует девушек и срезает с них волосы.

Под одним из таких постов появилось сообщение, что якобы в Виннице из-за этого был запланирован протест горожан, точнее — родителей пострадавших девушек.

Другие авторы постов призывают принять меры в отношении парня и, возможно, направить его на принудительное лечение, так как есть признаки серийности.

В отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что как раз сейчас готовится официальное сообщение о ситуации, сложившейся в городе. Полиция обещает опубликовать информацию в ближайшее время. Новость дополняется.

