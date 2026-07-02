В Винницкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт: куда поедет

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В Винницкой области почти 100-летняя бабушка получила загранпаспорт, чтобы посетить внуков за границей.

Об этом рассказали в областной миграционной службе.

Бабушка Нина в почтенном возрасте, почти 100 лет, оформляет свой первый паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

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Получив документ, она отправится к своим внукам в Нидерланды, чтобы провести с ними время, пообщаться и увидеть страну, о которой раньше только слышала по рассказам родных.

«История Нины в очередной раз доказывает: для осуществления мечтаний, новых впечатлений и встреч с близкими нет возрастных ограничений. А современные документы открывают новые возможности для каждого гражданина, независимо от возраста», — отметили в миграционной службе.

Ранее мы писали, что в Ровенской области 80-летняя Валентина Свирид впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внуков за границей.

Также в Ровенской области еще одна бабушка 96 лет впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внучку в Амстердаме.

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