- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
В Винницкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт: куда поедет
В 100 лет жительница Винницкой области оформила загранпаспорт, чтобы отправиться в Европу к внукам.
В Винницкой области почти 100-летняя бабушка получила загранпаспорт, чтобы посетить внуков за границей.
Об этом рассказали в областной миграционной службе.
Бабушка Нина в почтенном возрасте, почти 100 лет, оформляет свой первый паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Получив документ, она отправится к своим внукам в Нидерланды, чтобы провести с ними время, пообщаться и увидеть страну, о которой раньше только слышала по рассказам родных.
«История Нины в очередной раз доказывает: для осуществления мечтаний, новых впечатлений и встреч с близкими нет возрастных ограничений. А современные документы открывают новые возможности для каждого гражданина, независимо от возраста», — отметили в миграционной службе.
Ранее мы писали, что в Ровенской области 80-летняя Валентина Свирид впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внуков за границей.
Также в Ровенской области еще одна бабушка 96 лет впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внучку в Амстердаме.