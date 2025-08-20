В Винницкой области бывший начальник ГСЧС эксплуатировал сотрудников на собственных стройках: детали

Подозрение сотруднику ГСЧС / © Государственное бюро расследований

В Винницкой области разоблачили эксначальника ГУ ГСЧС области, который заставлял подчиненных безвозмездно работать на его личных стройках и ремонтах. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщило ДБР.

Детали преступления

По данным следствия, с июня 2024 года по март 2025 года он эксплуатировал 5 сотрудников спасательной службы с целью строительства и ремонта объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. Людей заставляли работать как в рабочее, так и во внерабочее время. Их задачей было строительство домов чиновника и проведение ремонтных работ. Чиновник использовал подчиненных в качестве безвозмездной рабочей силы по меньшей мере на 4 объектах.

Что известно о деятельности подозреваемого:

возглавлял областное управление более 15 лет;

с весны 2025 находится на пенсии;

сейчас занимает должность руководителя коммунального предприятия в Виннице.

Правоохранители обыскали жилье и прежнее место работы подозреваемого. Удалось обнаружить: документы на право собственности, медицинские справки об инвалидности, 10 тысяч евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители информации.

«Эксчиновнику доложено о подозрении в вербовке людей с целью эксплуатации, совершенном с использованием служебного положения в отношении нескольких лиц (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант находится под стражей сроком 60 дней. Определена альтернатива внесения залога в сумме 2,49 млн. гривен.

Также в рамках расследования устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к преступной схеме.

Ранее директору коммунального предприятия «Плесо» было сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Так, 17 декабря 2021 с подставным подрядчиком заключили договор на работы на пяти пляжах, в том числе на островах Труханов и Венецианский. Уже через несколько дней были подписаны дополнительные соглашения и акт выполненных работ, а 30 декабря средства перечислены подрядчику, хотя фактические работы не выполнялись.

Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении подрядчику.