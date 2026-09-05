В Винницкой области гражданские заблокировали авто ТЦК и избили военного: что известно

Военный

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В Винницкой области 4 сентября произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП при перевозке военнообязанного.

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.

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По предварительной информации, на выезде из города несколько гражданских автомобилей заблокировали движение служебного транспортного средства, в котором находились военнослужащие одного из районных ТЦК и военнообязанный.

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После этого, как утверждают в ТЦК, из автомобилей вышла группа людей. Они вытащили одного из военнослужащих из машины и нанесли ему значительные телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

В ТЦК также отметили, что находившиеся в составе группы оповещения другие военнослужащие принимали участие в боевых действиях в 2022–2023 годах.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к нему причастны.

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Напомним, что ранее мы сообщали, могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в штатском . Юрист объяснила законные требования к военнослужащим и рассказала, кому из группы оповещения разрешено быть без формы.

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