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В Винницкой области гражданские заблокировали авто ТЦК и избили военного: что известно
В Винницкой области группа гражданских, по данным областного ТЦК, заблокировала служебный автомобиль при перевозке военнообязанного, вытащила одного из военных и нанесла ему телесные повреждения.
В Винницкой области 4 сентября произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП при перевозке военнообязанного.
Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.
По предварительной информации, на выезде из города несколько гражданских автомобилей заблокировали движение служебного транспортного средства, в котором находились военнослужащие одного из районных ТЦК и военнообязанный.
После этого, как утверждают в ТЦК, из автомобилей вышла группа людей. Они вытащили одного из военнослужащих из машины и нанесли ему значительные телесные повреждения.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.
В ТЦК также отметили, что находившиеся в составе группы оповещения другие военнослужащие принимали участие в боевых действиях в 2022–2023 годах.
На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к нему причастны.
Напомним, что ранее мы сообщали, могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в штатском . Юрист объяснила законные требования к военнослужащим и рассказала, кому из группы оповещения разрешено быть без формы.