ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

В Винницкой области гражданские заблокировали авто ТЦК и избили военного: что известно

В Винницкой области группа гражданских, по данным областного ТЦК, заблокировала служебный автомобиль при перевозке военнообязанного, вытащила одного из военных и нанесла ему телесные повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Военный

Военный

В Винницкой области 4 сентября произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП при перевозке военнообязанного.

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП.

По предварительной информации, на выезде из города несколько гражданских автомобилей заблокировали движение служебного транспортного средства, в котором находились военнослужащие одного из районных ТЦК и военнообязанный.

После этого, как утверждают в ТЦК, из автомобилей вышла группа людей. Они вытащили одного из военнослужащих из машины и нанесли ему значительные телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

В ТЦК также отметили, что находившиеся в составе группы оповещения другие военнослужащие принимали участие в боевых действиях в 2022–2023 годах.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Напомним, что ранее мы сообщали, могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в штатском . Юрист объяснила законные требования к военнослужащим и рассказала, кому из группы оповещения разрешено быть без формы.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie