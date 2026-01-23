ТСН в социальных сетях

В Винницкой области из-за отключения света избили руководителя электросетей: полиция открыла дело

По факту нанесения повреждений 49-летнему руководителю районных электросетей полиция открыла уголовное производство.

В Винницкой области полиция начала уголовное производство по факту нанесения повреждений руководителю районных электросетей.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области в Telegram.

Событие произошло 22 января в Могилеве-Подольском. Участники инцидента установлены, с ними продолжаются следственные действия.

По факту причинения повреждений 49-летнему мужчине полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало

В Винницкой области во время акции протеста, связанной с отключением света, местные жители избили руководителя регионального электроснабжающего предприятия.

Инцидент произошел 22 января в Могилеве-Подольском. По предварительным данным, между митингующими и представителем энергетической компании возник конфликт, который перерос в физическое противостояние.

