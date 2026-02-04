ТСН в социальных сетях

Украина
407
1 мин

В Винницкой области из-за скачка давления газа произошли пожары в квартирах

Повышение давления газа вызвало возгорание в трех квартирах и в частном доме.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пожар

Пожар / © Associated Press

В Винницкой области в городе Казатин зафиксировали серьезный сбой в работе газораспределительной сети. Из-за резкого повышения давления газа в системе в нескольких жилых домах возникли пожары.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Винницкой области на странице в Facebook и Казатинский горсовет в Telegram.

«Сегодня в 12-25 на линию 101 поступило несколько сообщений о возникновении пожаров в г. Казатин в трех квартирах на ул. Героев Майдана и в частном доме на ул. Антоновича. По состоянию на 13-40 пожары ликвидированы подразделениями ГСЧС», — говорится в сообщении.

В то же время местные власти сообщили о повышении давления в газоснабжающей сети города. Жителей призвали внимательно проверить газовые приборы и проветривать помещения, если почувствуют запах газа.

Сейчас давление в газовой системе удалось нормализовать, а причины его повышения выясняет аварийная служба.

Местные СМИ предполагают, что проблемы могли возникнуть из-за газорегуляторных пунктов, которые сегодня не сработали. Именно они снижают давление газа до безопасного уровня перед подачей в дома, ведь в магистралях оно обычно превышает норму.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницком прогремел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего под завалами нашли тела двух людей — это 52-летняя женщина и 42-летний мужчина.

