Украина
115
В Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина

Спасатели обнаружили тело женщины в доме.

На месте трагедии

В Винницкой области из-за взрыва газового баллона трагически погибла 37-летняя женщина.

О случае сообщили в ГСЧС.

«В с. Осычна произошел пожар. В частном доме взорвался газовый баллон, находившийся вблизи раскаленной печи. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области генератор убил мужчину. Трагедия произошла из-за грубого нарушения правил безопасности — генератор работал в подвальном помещении многоквартирного дома.

