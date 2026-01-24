- Дата публикации
В Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина
Спасатели обнаружили тело женщины в доме.
В Винницкой области из-за взрыва газового баллона трагически погибла 37-летняя женщина.
О случае сообщили в ГСЧС.
«В с. Осычна произошел пожар. В частном доме взорвался газовый баллон, находившийся вблизи раскаленной печи. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области генератор убил мужчину. Трагедия произошла из-за грубого нарушения правил безопасности — генератор работал в подвальном помещении многоквартирного дома.