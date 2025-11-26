- Дата публикации
В Винницкой области мать развращала родную дочь
Полицейские изъяли материалы порнографического характера с мобильного телефона подозреваемой.
В Винницкой области сообщили о подозрении матери, которая развращала малолетнюю дочь и распространяла при ее участии порнографию.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Работники полиции изъяли материалы порнографического характера с мобильного подозреваемого телефона. За это женщине грозит до 15 лет тюрьмы», — говорится в сообщении полиции.
При процессуальном руководстве Гайсинской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 (изготовлении, распространении, детской порнографии с принуждением малолетнего лица к участию в создании детской порнографии) и ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица совершенные членом семьи) Уголовного кодекса Украины.
