В Винницкой области мать развращала родную дочь

В Винницкой области сообщили о подозрении матери, которая развращала малолетнюю дочь и распространяла при ее участии порнографию.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Работники полиции изъяли материалы порнографического характера с мобильного подозреваемого телефона. За это женщине грозит до 15 лет тюрьмы», — говорится в сообщении полиции.

При процессуальном руководстве Гайсинской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 (изготовлении, распространении, детской порнографии с принуждением малолетнего лица к участию в создании детской порнографии) и ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица совершенные членом семьи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве молодой человек развращал свою 8-летнюю племянницу. Злоумышленник был взят под стражу, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.