В Винницкой области мужчина погиб на железнодорожных путях: что известно

Железнодорожные пути / © ГУ Национальной полиции в Полтавской области

В Винницкой области молодой мужчина погиб на железнодорожных путях.

Об этом сообщила полиция Винницкой области, которая устанавливает личность мужчины и обстоятельства его смерти.

15 ноября около 3 часов грузовой электропоезд, двигавшийся со стороны станции «Винница» в направлении г. Жмеринка по ул. Привокзальной, совершил наезд на человека.

«От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Приметы: возраст 30-35 лет, худощавое телосложение, волосы короткие русые. Был одет в синие кеды Adidas, спортивные штаны, черную спортивную кофту, черную куртку с капюшоном, при себе имел плечевую черную сумку Chempion горизонтального кроя.

Вещи погибшего / © Национальная полиция Винницкой области

«Просьба ко всем гражданам, владеющим любой информацией, которая поможет идентифицировать мужчину, сообщать в полицию по телефонам: (097) 256 48 70 или 102», — говорится в сообщении.

