В Винницкой области мужчина похитил, изнасиловал и избил девушку: что известно

Подозреваемый в убийстве девушки

В Винницкой области мужчину подозревают в похищении несовершеннолетней девушки. Он находится под стражей.

Об этом сообщает Полиция Винницкой области.

Детали преступления

По материалам дела, 15-летняя девушка и фигурант познакомились в соцсетях, а затем договорились о встрече. Предполагают, что он до смерти избил жертву, чтобы никто не узнал о связи с подростком, который является противозаконным. Тело, вероятно, бросил в колодец.

В полицию с уведомлением об исчезновении девушки обратились ее родные. При поисках пригодилась информация об общении с мужчиной, которую она рассказала знакомой.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 26-летний злоумышленник пообещал потерпевшей завезти на обучение на мотоцикле. Предварительно, вместо этого, он привез девушку в заброшенный дом родственников в 25 км от ее дома. Полицейским фигурант дал показания, что вступил в половые отношения с несовершеннолетней и с целью скрыть преступление, убил ее, а тело бросил в колодец и присыпал камнями», — сообщили в полиции.

Впрочем, поиски тела девушки до сих пор продолжаются. За совершенное мужчине грозит длительный срок заключения.

Следственные действия продолжаются. Впереди также судебно-медицинские экспертизы.

Раньше мы писали о том, как в Хмельницкой области 41-летний мужчина убил бывшую тещу. Тело жертвы фигурант зарыл у себя во дворе. За свой поступок мужчина проведет 12 лет в тюрьме.

Установили, что женщина пришла к эксзяту домой и употребляла с ним алкоголь.

«Между ними возникла ссора и 41-летний подозреваемый избил гостю, после чего ушел спать. Женщина от полученных травм скончалась. Утром следующего дня, когда мужчина увидел, что натворил, решил скрыть преступление — закопал тело на своем дворе. Однако уйти от ответственности ему не удалось. После задержания подозреваемый признался в содеянном», — уточнили правоохранители.