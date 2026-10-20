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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Винницкой области мужчина полгода насиловал 14-летнюю дочь своих друзей

В Тульчинском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину, который более полугода пользовался доверием семьи и издевался над 14-летней девочкой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого / © УНІАН

В Тульчинском районе Винницкой области правоохранители задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщила полиция Винницкой области в Facebook.

Как выяснили полицейские, мужчина тесно дружил с семьей потерпевшей и пользовался их доверием. Более полугода он регулярно звал 14-летнюю соседку к себе домой и принуждал к половым контактам, игнорируя ее отказы. После этого задержанный каждый раз умолял ребенка ничего не рассказывать родителям.

Преступление было разоблачено только после того, как девочка решилась рассказать обо всем матери, а женщина сразу обратилась в полицию.

Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней односельчанки / © Национальная полиция Винницкой области

Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней односельчанки / © Национальная полиция Винницкой области

Следователи процессуального руководства Тульчинской окружной прокуратуры объявили ему о подозрении в изнасиловании малолетней (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Полтаве преподавателя вокала приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетних детей. Начиная с 2014 года, на уроках он систематически насиловал питомцев, заставлял их фотографироваться без одежды, хранил порнографические материалы и манипуляциями убеждал детей скрывать это от родителей. В общей сложности от его действий пострадали трое малолетних

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