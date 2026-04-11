В Винницкой области мужчину приговорили к пожизненному за изнасилование 9-летнего мальчика
По данным следствия, преступление было не случайным, а цинично спланированным.
В Винницкой области 46-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за систематические изнасилования 9-летнего мальчика.
Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.
Правоохранители установили, что родители обвиняемого предоставили временное убежище мужчине с двумя детьми, у которых не было своего жилья. Время от времени отец уезжал на заработки в другой город, а детей оставлял на хозяев жилье.
«В это время обвиняемый показывал мальчику порновидео и насиловал его. Издевательства продолжались с сентября 2024 года по май 2025 года. Испуганный и травмированный ребенок находился под полным контролем обидчика», — отметили в прокуратуре.
Мальчик решился рассказать отцу о систематических издевательствах только через четыре месяца после последнего инцидента. После этого осужденного сразу же задержали и взяли под стражу. Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, которая продолжается до сих пор. Другой ребенок не пострадал.
Суд заключил в тюрьму мужчину до пожизненного срока.
