В Винницкой области мужчину приговорили к пожизненному за изнасилование 9-летнего мальчика

В Винницкой области 46-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за систематические изнасилования 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что родители обвиняемого предоставили временное убежище мужчине с двумя детьми, у которых не было своего жилья. Время от времени отец уезжал на заработки в другой город, а детей оставлял на хозяев жилье.

«В это время обвиняемый показывал мальчику порновидео и насиловал его. Издевательства продолжались с сентября 2024 года по май 2025 года. Испуганный и травмированный ребенок находился под полным контролем обидчика», — отметили в прокуратуре.

Мальчик решился рассказать отцу о систематических издевательствах только через четыре месяца после последнего инцидента. После этого осужденного сразу же задержали и взяли под стражу. Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, которая продолжается до сих пор. Другой ребенок не пострадал.

Суд заключил в тюрьму мужчину до пожизненного срока.

Напомним, в Полтавской области задержали мужчину за изнасилование девочки, которая впоследствии родила ребенка.