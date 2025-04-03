В Винницкой области неизвестные стреляли в женщину во время выгула собаки: чем все закончилось

Полиция Винницкой области разыскивает двух мужчин, которые стреляли в женщину и ее собаку возле Днестра / © Freepik

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В Винницкой области неизвестные открыли огонь по женщине и ее собаке. Инцидент произошел 30 марта около 01:00 в Могилев-Подольском районе.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, женщина выгуливала собаку вблизи Днестра, когда наткнулась на двух неизвестных мужчин. Животное бросилось на незнакомцев, после чего они открыли стрельбу, вероятно, из пистолета Флобера.

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"В результате стрельбы женщина и ее собака получили повреждения. Пострадавшая не нуждалась в госпитализации, а нападавшие скрылись до прибытия полиции", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

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