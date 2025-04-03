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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
466
Время на прочтение
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В Винницкой области неизвестные стреляли в женщину во время выгула собаки: чем все закончилось

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Полиция Винницкой области разыскивает двух мужчин, которые стреляли в женщину и ее собаку возле Днестра

Полиция Винницкой области разыскивает двух мужчин, которые стреляли в женщину и ее собаку возле Днестра / © Freepik

В Винницкой области неизвестные открыли огонь по женщине и ее собаке. Инцидент произошел 30 марта около 01:00 в Могилев-Подольском районе.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, женщина выгуливала собаку вблизи Днестра, когда наткнулась на двух неизвестных мужчин. Животное бросилось на незнакомцев, после чего они открыли стрельбу, вероятно, из пистолета Флобера.

"В результате стрельбы женщина и ее собака получили повреждения. Пострадавшая не нуждалась в госпитализации, а нападавшие скрылись до прибытия полиции", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

Напомним, 1 апреля возле села Перекрестье на Закарпатье под пассажирский поезд попал подросток. Следователи выясняют, что заставило парня броситься на железнодорожные пути.

Дата публикации
Количество просмотров
466
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