В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик: детали шокирующего дела

Правоохранители взялись за дело

В Винницкой области с голоду умер 10-летний мальчик с инвалидностью. Ребенок не получал пищи не менее двух месяцев.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

«Мальчик имел инвалидность с рождения. Он не мог защитить себя. Не мог попросить о помощи. Он полностью зависел от взрослых. Он мая 2025 года ребенок не посещал школу. Ее состояние ухудшалось. Но мать не обращалась к врачам», — написал он.

Мать задержана

«Согласно заключению судебно-патологоанатомической экспертизы, причиной смерти ребенка стало длительное голодание. Мальчика не кормили почти 60 дней, он получал только воду, очень мало и редко. По словам экспертов, ребенка можно было спасти, если бы ему предоставили специализированную медицинскую помощь и надлежащий надзор», — добавили в свою очередь в Офисе генпрокурора.

Мать ребенка задержана, ей сообщено о подозрении. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Установлено, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

