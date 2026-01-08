ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В Винницкой области отчим изнасиловал девочку, пока ее мать была на родах в больнице

В Винницкой области задержан 39-летний мужчина, совершивший преступление против 13-летней девочки. Ребенок долго молчал.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мужчина задержан

Мужчина задержан / © Associated Press

В Винницкой области суд взял под стражу 39-летнего жителя Гайсинского района, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, преступление произошло в августе 2025 года, когда мать ребенка находилась в больнице на родах.

«Подозреваемый, воспользовавшись отсутствием матери ребенка, находившегося в больнице в связи с родами, совершил изнасилование в отношении ее малолетней дочери. О событии девочка смогла рассказать только со временем — сначала старшей сестре, после чего было поставлено в известность и правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

39-летнему мужчине сообщено о подозрении в преступлении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в Ровенской области 22-летнего молодого человека отправили в тюрьму за развращение родной сестры.

А в Киеве педофил изнасиловал 7-летнюю дочь знакомых и все это снял на видео.

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie