В Винницкой области отец изнасиловал свою 17-летнюю дочь — мать случайно стала свидетелем

Мужчину взяли под стражу без возможности внесения залога. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

© Getty Images

38-летний житель Винницкой области был задержан по подозрению в изнасиловании его родной 17-летней дочери. Мать девочки стала случайным свидетелем преступления.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, 38-летний подозреваемый вернулся с работы в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители отметили, что в настоящее время 17-летняя дочь занималась домашними делами на кухне.

«Подозреваемый зашел на кухню и, применив силу, изнасиловал своего ребенка. В это время в дом зашла жена подозреваемого. Она стала свидетелем преступления, о котором сразу сообщила полиции», — рассказали в прокуратуре.

После этого правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в изнасиловании дочери (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Отца взяли под стражу без возможности внесения залога. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в  Николаевской области сообщено о подозрении 40-летнему отцу, изнасиловавшему родную 20-летнюю дочь.

