В Винницкой области произошла железнодорожная авария: что известно о последствиях

Поезд

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В пятницу, 1 августа, в Винницкой области на железнодорожной станции Жмеринка произошла авария — с рельсов сошли один вагон электропоезда и секция электровоза, который двигался навстречу.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия уже выехала комиссия по расследованию аварии.

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«Укрзализныця» сообщила, что происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов. Актуальную информацию о возможных задержках можно проверить на сайте «Укрзализныци».

Напомним, в Сумах в результате российского удара беспилотниками повреждены окна в поезде №45 Харьков — Ужгород.

Ранее в «Укрзализныце» сообщили о рекордном спросе на пассажирские перевозки летом — он значительно превышает имеющиеся технические возможности компании. По их данным, заполненность поездов на большинстве направлений составляет 95-100%, а популярные маршруты демонстрируют спрос в несколько раз выше, чем в межсезонье.