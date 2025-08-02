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- Украина
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В Винницкой области произошло смертельное ДТП: что известно
Из-за столкновения двух автомобилей в Винницкой области погибли.
В субботу, 2 августа, произошло ДТП вблизи поселка Вендичаны в Винницкой области. Погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
По предварительной информации следствия, произошло столкновение автомобилей ЗАЗ-Forza под управлением 38-летней местной жительницы и Opel, за рулем которого находился 53-летний житель города Киев.
"В результате аварии легковушка ЗАЗ перевернулась, водителя и ее 55-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще одна 34-летняя пассажирка этого авто с полученными телесными повреждениями была госпитализирована", - говорится в сообщении.
По этому факту следственным управлением расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Ранее вблизи города Кривой Рог на Днепропетровщине неизвестный водитель совершил наезд на 27-летнего пешехода с протезом вместо ноги. Виновник ДТП скрылся с места аварии, оставив мужчину умирать на дороге.
Уточняется, что в результате ДТП на месте погиб ветеран российско-украинской войны.