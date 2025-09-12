В Винницкой области прощаются со школьниками, в убийстве которых подозревают учителя: фото

Похороны убитых школьников в Винницкой области. / © Суспільне

Сегодня, 12 сентября, в селе Копыстырин Винницкой области прощаются с убитыми школьниками – 10-классником Николаем Билыком и 11-классником Владиславом Бевзой. В убийстве подростков подозревают бывшего учителя одного из юношей.

Об этом сообщают "Громадське" и "Суспільне".

На прощании с погибшими собрались родные, местные жители, учителя и одноклассники. Сначала с Николаем и Владиславом прощались возле их домов. Позже колонны объединились и направились в церковь. Подростков похоронят на Копыстыринском кладбище №1.

По словам одноклассницы Владислава, парня воспитывала бабушка, потому что мама находилась за границей, отца не было. Классная руководительница Николая Галина Калинчук рассказала, что у него остались родители, а также старший и младший братья.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород убили двух школьников - учеников 10 и 11 классов. Полиция подозревает бывшего 23-летнего учителя. Он напал на подростков по дороге в учебное заведение. Мужчина нанес им колото-резаные ранения в область шеи. Дети скончались во время оказания неотложной помощи.

В Виннице суд отправил под стражу на 60 суток без права залога подозреваемого Алексея Пономарева. Среди основных версий следствие рассматривает вероятный конфликт между экс-преподавателем и одним из потерпевших. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Он свою вину не признает в полном объеме.

