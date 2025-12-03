- Дата публикации
В Винницкой области таксист перевозил уклонистов до границы: сколько стоило путешествие
В Винницкой области поймали таксиста-координатора «путешествий» уклонистов к границе.
В Винницкой области разоблачили канал незаконной переправки уклонистов через государственную границу.
Об этом передает Госпогранслужба.
В Могилеве-Подольском 54-летний местный таксист решил сменить профиль и «подняться по служебной лестнице» — из водителя такси переквалифицировался в диспетчера. Но он координировал не такси, а «спецтрансфер» для уклонистов, желающих сбежать из страны.
За свои услуги фигурант просил 3000 долларов США. Клиента не только инструктировал в телефонном режиме, но и сам снабжал автомобилем, которым планировалось доставить его до приграничья, объезжая блокпосты.
Однако путешествие к границе завершилось неудачно. Для реализации поездки делец «втемную» использовал своего коллегу по цеху — еще одного таксиста, который должен был доставить «пассажира» до границы. Пограничники остановили его автомобиль во время движения, а задержание позволило им выйти на организатора-диспетчера, который все команды отдавал прямо из дома.
Организатору преступной схемы сообщено о подозрении, ему грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
