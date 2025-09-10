На Виннитчине убили двух учеников: какое наказание грозит подозреваемому

Полиция Виннитчины / © Национальная полиция Украины

Полиция Виннитчины задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух учеников лицея. Трагедия произошла сегодня, 10 сентября, в Шаргороде, где 15-ти и 16-летних подростков нашли мертвыми с ножевыми ранениями.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Около 8 часов утра медики сообщили в полицию о двух погибших. Ими оказались учащиеся местного лицея. Правоохранители сработали оперативно и в течение часа задержали подозреваемого — бывшего учителя одного из потерпевших.

Жестокое убийство двух школьников: полиция задержала подозреваемого за час / © Национальная полиция Украины

Его нашли в поле, в 5 километрах от места преступления. Орудие убийства изъято. Полиция рассматривает несколько версий происшествия. Основной является конфликт между бывшим преподавателем и одним из учеников.

Жестокое убийство двух школьников: полиция задержала подозреваемого за час / © Национальная полиция Украины

По факту умышленного убийства двух человек возбуждено уголовное производство. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Жестокое убийство двух школьников: полиция задержала подозреваемого за час / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Шаргороде Винницкой области 10 сентября произошла трагедия: в городе убили двух учащихся местного лицея. По предварительным данным, 23-летний бывший учитель учебного заведения напал на подростков и нанес им смертельные ранения.

Следствие установило, что школьники шли в учебное заведение, когда неизвестный внезапно нанес им колото-резаные ранения в участок шеи. От полученных травм дети скончались во время оказания неотложной помощи. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как выяснил ТСН.ua, в селе Пасынки на Виннитчине, откуда родом 23-летний учитель, соседи о нем отзываются как о вежливом мужчине, «который всегда здоровался».