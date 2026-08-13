ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

В Винницкой области умерла 90-летняя праправнучка Тараса Шевченко

В Винницкой области в возрасте 90 лет умерла Валентина Соловеевна Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Ладыжине на 91-м году жизни скончалась Валентина Сушицкая

В Ладыжине на 91-м году жизни умерла Валентина Сушицкая

В Винницкой области умерла праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины девяностолетняя Валентина Сушицкая, проживавшая в Ладыжине.

Об этом сообщает «Киев 24».

«В Ладыжине на 91-м году жизни скончалась Валентина Соловеевна Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по сестре Екатерине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области, впоследствии жила и работала в Донецкой области. Когда ее мужа перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС, семья переехала в Ладыжин, где женщина прожила 46 лет.

Валентина Соловеевна хранила семейные архивы и историю рода Шевченко, знала наизусть «Кобзарь», писала свои стихи и издала четыре поэтических сборника.

Раньше мы писали интересные факты о женщинах в жизни Тараса Шевченко. Больше об этом читайте в новости.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie