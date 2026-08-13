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В Винницкой области умерла 90-летняя праправнучка Тараса Шевченко
В Винницкой области в возрасте 90 лет умерла Валентина Соловеевна Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины.
В Винницкой области умерла праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины девяностолетняя Валентина Сушицкая, проживавшая в Ладыжине.
Об этом сообщает «Киев 24».
«В Ладыжине на 91-м году жизни скончалась Валентина Соловеевна Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по сестре Екатерине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области, впоследствии жила и работала в Донецкой области. Когда ее мужа перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС, семья переехала в Ладыжин, где женщина прожила 46 лет.
Валентина Соловеевна хранила семейные архивы и историю рода Шевченко, знала наизусть «Кобзарь», писала свои стихи и издала четыре поэтических сборника.
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