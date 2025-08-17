В Винницкой области в секондхенде женщину укусил клоп, который мог переносить опасную болезнь

секондхенд / © iStock

В Винницкой области женщину укусил клоп во время примерки брюк в магазине секонд-хенда.

Об этом сообщает Винницкий областной центрконтроля и профилактики болезней (ОЦКПХ) в Facebook.

В паразитологическую лабораторию Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней обратилась женщина из Винницкого района. Она сообщила, что во время примерки брюк в местном секонд-хенде ее укусило большое насекомое.

Первый осмотр провел врач-инфекционист, который из-за размера и внешнего вида насекомого заподозрил, что это может быть триатомовый клоп — так называемый «поцелуйный клоп», который переносит болезнь Шагаса. Это инфекционное заболевание способно поражать сердце, нервную систему и другие органы. К счастью, женщина сохранила насекомое и передала его для лабораторного исследования.

Специалисты-энтомологи лаборатории установили, что насекомое не является опасным триатомовым клопом, а относится к сосновым семенным клопам (Leptoglossus occidentalis). Эти клопы питаются соками хвойных деревьев и не представляют серьезной угрозы для людей, хотя их укусы могут вызывать боль, покраснение и зуд.

Сосновые клопы могут попадать в Украину вместе с древесиной, новогодними елками или транспортом. В случае с винницким секонд-хендом, насекомое, вероятно, пряталось в ткани во время транспортировки одежды.

Эксперты отмечают разницу между насекомыми: триатомовый клоп является паразитом и опасен для человека, а сосновый клоп — растительноядный и не переносит серьезных инфекций.

Специалисты дали ряд советов покупателям: всегда стирать и гладить подержанную одежду, внимательно осматривать вещи перед примеркой, особенно карманы и швы, а в случае укуса неизвестного насекомого — обращаться к врачу и сохранять насекомое для лабораторного исследования.

«Покупать подержанную одежду полезно для экономии и экологии, однако безопасность остается приоритетом. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятностей и сохранить здоровье», — отмечают специалисты Винницкого ОЦКПХ.

