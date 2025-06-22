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- Украина
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В Винницкой области во время похорон бойца мужчина завернулся в триколор РФ (фото)
В Винницкой области во время похорон бойца мужчина устроил циничную провокацию с вражеским флагом.
В Винницкой области во время похорон украинского защитника мужчина устроил провокацию: вышел во двор, обернувшись российским триколором.
Об этом передают местный Telegram-канал «Реальная Винница» и полиция Винницкой области.
Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района.
«Мужчина вышел во двор, обернувшись российским флагом. Все это безобразие произошло во время прощания села с погибшим Героем», — говорится в сообщении Telegram-канала.
В полиции уточнили, что провокатора заметил местный житель, который разлагал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.
«В настоящее время личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства. Потом будет предоставлена правовая квалификация его действиям», — отметили правоохранители.
Напомним, что в Черкасской области разоблачили идейный «крот» РФ, который наводил российские ракеты на свою воинскую часть, где проходил службу.