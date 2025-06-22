В Винницкой области во время похорон бойца мужчина завернулся в триколор РФ (фото)

Циническая провокация в Винницкой области

Реклама

В Винницкой области во время похорон украинского защитника мужчина устроил провокацию: вышел во двор, обернувшись российским триколором.

Об этом передают местный Telegram-канал «Реальная Винница» и полиция Винницкой области.

Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в с. Юзвин Винницкого района.

Реклама

«Мужчина вышел во двор, обернувшись российским флагом. Все это безобразие произошло во время прощания села с погибшим Героем», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В полиции уточнили, что провокатора заметил местный житель, который разлагал цветы перед началом похоронных мероприятий павшего военнослужащего громадой села.

«В настоящее время личность гражданина установлена, он задержан. С 29-летним правонарушителем работают полицейские, изымаются вещественные доказательства. Потом будет предоставлена правовая квалификация его действиям», — отметили правоохранители.

© Национальная полиция Винницкой области

Задержание провокатора / © Национальная полиция Винницкой области

Напомним, что в Черкасской области разоблачили идейный «крот» РФ, который наводил российские ракеты на свою воинскую часть, где проходил службу.

Реклама