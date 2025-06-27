В Винницкой области забронированного мужчину дважды избили в ТЦК: продолжается расследование, - СМИ

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По словам мужчины, инцидент произошел 20 июня, когда его остановили в Калиновке и доставили в одно из помещений центра комплектования якобы для проверки документов.

Согласно его заявлению, во время пребывания в ТЦК его дважды избили работники учреждения, среди которых пострадавший опознал одного из руководителей Территориального центра комплектования. После инцидента он обратился в больницу, где медики зафиксировали многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытый перелом ребра и ушиб грудной клетки.

В комментарии журналистам представители ТЦК отрицали факт избиения, отметив, что мужчину проверили и отпустили, поскольку он имеет право на отсрочку как забронированный работник.

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В полиции сообщили, что заявление потерпевшего зарегистрировано, открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 УКУ (преднамеренное причинение легкого телесного повреждения, повлекшее кратковременное нарушение здоровья или незначительную потерю трудоспособности). Продолжается досудебное расследование.

Полный материал - на сайте 20 минут Винница.