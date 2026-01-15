ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

В Винницкой области заметили стадо зубров: кадры впечатляют

Прохожий заметил группу зубров, которая двигается совсем близко. Он удивительно испугался от такого зрелища.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зубр / Иллюстративный фото

Зубр / Иллюстративный фото

Появились кадры, на которых изображен стадо зубров. Событие случилось в Винницкой области.

Кадры попали в Сеть.

Пользователь zhenya_go_live, обнародовавший видео в TikTok, иронически подписал его: «Я не планировал лезть на дерево…но».

Как известно, зубр занесен в Красную книгу Украины и Красную книгу МСОП. Животное имеет статус «пропавшего в природе» из-за браконьерства и охоты.

Ранее краснокнижников заметили в Житомирской области.

Так, двое зубров шагали возле села Красные Домики Романовской общины Житомирской области. Местные жители заметили, что животные свободно передвигались по селу, подходили ко дворам и даже паслись на приусадебных участках. Информация быстро разошлась соцсетями, вызвав беспокойство по поводу безопасности людей и возможного браконьерства.

Дата публикации
Количество просмотров
342
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie