В Винницкой области заметили стадо зубров: кадры впечатляют
Прохожий заметил группу зубров, которая двигается совсем близко. Он удивительно испугался от такого зрелища.
Появились кадры, на которых изображен стадо зубров. Событие случилось в Винницкой области.
Кадры попали в Сеть.
Пользователь zhenya_go_live, обнародовавший видео в TikTok, иронически подписал его: «Я не планировал лезть на дерево…но».
Как известно, зубр занесен в Красную книгу Украины и Красную книгу МСОП. Животное имеет статус «пропавшего в природе» из-за браконьерства и охоты.
Ранее краснокнижников заметили в Житомирской области.
Так, двое зубров шагали возле села Красные Домики Романовской общины Житомирской области. Местные жители заметили, что животные свободно передвигались по селу, подходили ко дворам и даже паслись на приусадебных участках. Информация быстро разошлась соцсетями, вызвав беспокойство по поводу безопасности людей и возможного браконьерства.