В Винницкой области заметили стадо зубров: кадры впечатляют

Появились кадры, на которых изображен стадо зубров. Событие случилось в Винницкой области.

Пользователь zhenya_go_live, обнародовавший видео в TikTok, иронически подписал его: «Я не планировал лезть на дерево…но».

Как известно, зубр занесен в Красную книгу Украины и Красную книгу МСОП. Животное имеет статус «пропавшего в природе» из-за браконьерства и охоты.

Ранее краснокнижников заметили в Житомирской области.

Так, двое зубров шагали возле села Красные Домики Романовской общины Житомирской области. Местные жители заметили, что животные свободно передвигались по селу, подходили ко дворам и даже паслись на приусадебных участках. Информация быстро разошлась соцсетями, вызвав беспокойство по поводу безопасности людей и возможного браконьерства.