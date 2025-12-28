ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
В Винницкой области женщина попала ножом в голову чужой девочке из-за замечаний

Девочка получила резаную рану лобного участка головы и контузию правого глаза.

Вера Хмельницкая
Женщина задержана

Женщина задержана / © pixabay.com

В Винницкой области женщина ударила кухонным ножом чужого малолетнего ребенка, 12-летнюю девочку, потому она сделала ей замечание.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая временно проживала в семье своей знакомой и осталась дома наедине с несовершеннолетними детьми своей подруги — 11 и 12 лет. Женщина на глазах у детей пьянствовала и старшая девочка сделала ей замечание.

В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла удар по голове ребенка. Девочка получила резаную рану лобного участка головы и контузию правого глаза.

Подозреваемая задержана. Готовится ходатайство о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, полиция задержала 12-летнего мальчика, подозреваемого в смертельной стрельбе.

