В Вишневом возросло количество жертв российской атаки: в больнице скончался раненый мужчина

Вишневое

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В Вишневом Киевской области возросло количество жертв одной из самых трагических атак на регион. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате вражеского удара.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник .

Таким образом, число погибших в результате российской атаки возросло до девяти.

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На вечер 7 июля 2026 года в медицинских учреждениях остаются 18 пострадавших. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

По данным ОВА, до сих пор идет ликвидация последствий удара. Предварительно повреждены 253 частных жилых дома и 27 многоквартирных, в которых выбито 1692 окна. Также поступило 65 обращений от представителей бизнеса по поводу поврежденного имущества.

Для жителей, лишившихся жилья, организовали временное расселение. В местах временного проживания находятся 60 человек, еще 160 человек временно поселились у родственников и знакомых.

Власти также уже начали оценку поврежденного жилья. По предварительным данным, 91 частный дом полностью разрушен, 47 нуждаются в капитальном ремонте, а 115 имеют незначительные повреждения и подлежат компенсации по государственной программе. Кроме того, запланировано восстановление двух поврежденных многоэтажек и инженерных сетей.

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Что сейчас происходит в Вишневом

В Вишневом в Киевской области продолжаются поисковые работы после массированной атаки РФ. По словам спикера ГСЧС Киевской области Виктории Рубан , спасатели до сих пор ищут одного человека.

Пока известно о семи погибших в городе. Экстренные службы продолжают работать на месте ушиба и ликвидировать последствия российской атаки.

Как мы писали, в Вишневом после российской атаки местные жители возвращаются в свои дома, чтобы забрать уцелевшие вещи и оценить масштабы разрушений. Более пяти улиц с частной застройкой получили значительные повреждения : часть домов разрушена, некоторые постройки до сих пор тлеют после пожаров. Жители рассказывают, что после удара самостоятельно пытались тушить огонь и спасать имущество, которое удалось сберечь. Один из местных жителей рассказал, что во время атаки вместе с семьей прятался в подвале, где от взрывов сыпались стены и потолок, а затем вернулся помогать соседям. На месте продолжают работу спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают жителям справиться с повреждениями.

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