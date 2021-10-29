В Витовском районе, где находится НГЗ, зафиксирован один из самых низких показателей онкозаболеваний в регионе

В Витовском районе, где находится НГЗ, зафиксирован один из самых низких показателей онкозаболеваний в регионе

В прошлом году уровень заболеваемости онкологией составил 247,1 человек на 100 тысяч населения.

В 2020 году в Витовском районе, где находится Николаевский глиноземный завод (НГЗ), зафиксирован один из самых низких показателей онкозаболеваемости в регионе.

Такой вывод можно сделать из официального ответа Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Исходя из статистики, в 2020 году в Витовском районе уровень заболеваемости онкологией составил 247,1 человек на 100 тысяч населения. Средний показатель в области оказался намного выше – 314 человек на сто тысяч.

В прошлом году в Витовском районе зафиксирован один из самых низких показателей онкозаболеваемости в области – он снизился на 43,4 %, а за отчетный период 2015-2019 – на 0,4 %.

Самый высокий показатель зафиксирован в городе Николаеве – 373. Минус 12,6%. за последний год. А рост новых случаев раковых заболеваний наблюдается в Братском (+ 8,7 %) и Арбузинсокм районах (+2,5%).

Ранее общественная организации "Стоп шлам" со ссылкой на ОГА сообщила о росте онкозаболеваемости в Витовском районе Николаевской области. Негативную статистику связали с работой НГЗ, который здесь находится.

На самом же Николаевском глинозёмном заводе привели цифры статистики входящей в Витовский район Галициновской ОТГ, где непосредственно расположен завод и живет большая часть его работников. На НГЗ в очередной раз обвинили общественников в манипуляциях6 а официальные цифры Управления охраны здоровья подтвердили, что роста заболеваемости нет.

В отношении ОО "Стоп шлам" полиция проводит расследование в деле о мошенничестве при попытке взыскания с завода 9,2 млрд грн. моральной компенсации.

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