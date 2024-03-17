В ВМС объяснили, что означает перехват Украиной инициативы в Черном море

РФ пытается избежать дальнейших потерь в море и выйти из ситуации.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Ситуация в Черном море

"Сегодня утром не наблюдали присутствия боевых кораблей, как в Черном, так и Азовском морях. В первую очередь это связано с ситуацией, которая сложилась для россиян в Черном море. Это опасность уничтожения кораблей. Поэтому сейчас они пытаются избегать выходов в море". ", – рассказал Плетенчук.

Он добавил, что это связано, прежде всего, с выборами президента в РФ.

"Враг не желает портить картинку очередными уничтоженными кораблями. Сейчас в Черном море фиксируются небольшие катера, которые в основном предназначены для работ у берега, например, восстановление боновых заграждений, или чего-то подобного", — говорится в сообщении.

По данным ВМС, по состоянию на 07:00, прессслужба ВМС сообщает о 2 носителе крылатых ракет "Калибр", которые Россия вывела в Средиземном море. Украина продолжает перехватывать инициативу в море.

"На практике это означает, что враг находится в таком положении, что вынужден искать сейчас противодействие для того, чтобы выйти из этой патовой ситуации. В течение достаточно небольшого времени у них произошла потеря трех единиц благодаря работе сил обороны. Поэтому соответственно сейчас они находятся в таком поиска тактических решений, чтобы избежать дальнейших потерь", — пояснил спикер ВМС.

Ранее мы писали, что русские корабли исчезли из Черного и Азовского морей. Их не выводят на боевое дежурство уже седьмые сутки.

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