В ВМС прокомментировали подрыв турецкого судна у побережья Румынии: правда или фейк

В украинских военно-морских силах прокомментировали информацию о якобы подрыве турецкого судна у побережья Румынии.

Информация о якобы подрыве турецкого грузового судна Kafkametler у побережья Румынии ложна.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному".

По его словам, турецкое судно было осмотрено, но никаких повреждений на нем не было. То есть информация о подрыве на мине – фейковая.

"Такая информация проходила, однако она не подтверждается, и мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности", — сказал Плетенчук.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что турецкое грузовое судно взорвалось на мине у берегов Румынии в Черном море и получило незначительные повреждения.

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