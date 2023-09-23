В ВМС рассказали, имеют ли возможность россияне провести высадку десанта на юге Украины

У России нет возможности провести высадку десанта на юге Украины, поскольку она потеряла много кораблей и не может компенсировать эти потери.

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Об этом в интервью ТСН рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук.

"Напомню, "Саратов" был утоплен в порту Бердянска, еще 2 корабля были повреждены во время этого. "Оленегорский горняк" всем известный получил так же повреждение в результате какого-то инцидента. не подлежит восстановлению", – сказал он.

Плетенчук отметил, что у россиян есть Волгодонский канал в Каспийскую флотилию, у них есть внутренние воды через материковую часть Российской Федерации, даже в Балтийский флот и Северный флот, но перебросить по ним большие десантные корабли почти невозможно.

"Напоминаю, до полномасштабного вторжения их было 7 в составе группировки Черноморского флота, еще 6 они завели под видом учений перед началом полномасштабного вторжения", — заявил военный.

Плетенчук заявил, что россияне готовили их для высадки десанта на южное побережье материковой Украины.

"По состоянию на данный момент проведение подобной операции невозможно. Потому что, во-первых, мы держим акваторию более чем на 100 морских миль защищенной, благодаря нашим береговым ракетникам... И кроме того, морская операция проводится только вместе с сухопутной компонентой, а сухопутное наступление ... остановился тогда (в прошлом году, – ред.) в Николаевской области, сейчас он вообще отброшен был на левый берег реки Днепр", — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как уничтожение Черноморского флота РФ поможет деоккупировать Крым.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне держат в Черном море восемь кораблей, в том числе ракетоноситель с "Калибрами".

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