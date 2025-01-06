В ВМС рассказали, как оккупанты реагируют на сбитие вертолетов

Россия продолжает использовать авиацию в Азово-Черноморском регионе. Уничтожение морскими дронами Magura V5 российских вертолетов пока ситуацию не изменило.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

У захватчиков пока нет особого выбора в патрулировании морской акватории, а понимания ситуации у них еще не наступило.

"Сейчас у них еще стадия восприятия не наступила. Они должны убедиться, потеряв еще пару единиц, что ситуация изменилась. После этого они как-то уже изменят свою тактику", — сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Пока нельзя сказать, что ситуация в воздухе кардинально изменилась. Авиация используется.

"Конечно, она (авиация – ред.) используется не потому, что россияне такие дерзкие, а потому, что у них выбора особого нет. Задачу нужно выполнять. Так же как они не очень жалеют свою пехоту, мягко говоря, в принципе нужно понимать, что такое отношение и ко всем вооруженным силам. Единственная разница – здесь немного влияет на принятие решений стоимость техники. спикер.

Плетенчук уверяет: следует ожидать дальнейших кейсов, подобных вышеупомянутым. И уже после этого, возможно, поменяется тактика россиян в воздушном пространстве Азово-Черноморского региона.

Напомним, в Черном море у временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 провели блестящую операцию против врага. Да, с помощью оснащенных ракетамиморских дронов Magura V5 были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

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