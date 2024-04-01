В ВМС рассказали, могла ли Россия накопить "Калибры" и почему не стоит пренебрегать воздушной тревогой

В то же время, носители крылатых ракет не применяются и в море они фактически не выходят.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что для оккупантов "Калибры" действительно является самым ценным активом.

Об этом сообщает 24 канал.

По его словам, не стоит думать, если враг не выводит своих кораблей, так будет продолжаться всегда.

Противник действительно мог накапливать боекомплект. К сожалению, это он делает, даже несмотря на санкции, хотя не в том объеме, который был раньше. Однако украинцев всегда призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Россияне могли накапливать "Калибры", но учитывая ту огромную паузу, которую они выдержали в применении, вполне возможно, что они их накопили и скорее всего ВПК все равно их делает.

Спикер добавил, что у России была проблема с логистикой, которая должна была стать временной, но затянулась во времени. На самом деле это не столь сложное оборудование для того, чтобы загружать "Калибры", например, в Новороссийск.

Но все же технические характеристики этих ракет оказались совсем не такими, какими их рисовала русская пропаганда.

"Эти цели достаточно нам знакомы, даже несмотря на то, что фактически полномасштабное нападение России началось с обстрелов именно этими ракетами", – добавил Плетенчук.

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В то же время были случаи, когда эти ракеты сбивали даже крупнокалиберными пулеметами с земли. Следовательно, тревогой ни в коем случае нельзя пренебрегать, но пока можно констатировать, что носители крылатых ракет не применяется и в море они фактически не выходят.

"Один выход двух субмарин на пол дня, ну это выходом назвать достаточно сложно", — резюмировал спикер Военно-морских сил.

Напомним, по заявлению руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне накапливали "Калибры". В настоящее время ракеты "совершенно готовы к применению".

"Они их не используют, было принято решение, потому что "Калибр" менее эффективным, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101. В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х- 101 значительно сократилось”, – рассказал Кирилл Буданов.

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