В ВМС ВСУ объяснили основные цели ударов по «теневому флоту» РФ

Танкер

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Три года назад Украина официально закрыла проход через Керчь-Еникальский канал и это решение было полностью юридически обоснованным. Управление проливом всегда принадлежало Украине.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас на море проходят два ключевых процесса — нарушение военной логистики России в оккупированном Крыму и снижение военно-промышленного потенциала страны-агрессоры.

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Плетенчук отметил, что вынужденное возвращение россиян в морскую логистику, с изоляции которой Украина начала кампанию еще несколько лет назад, свидетельствует об их тупике.

«Учитывая, что мост — это последнее, что они подсоединяют для логистики, речь шла о сухопутном коридоре. Уязвимость сухопутного коридора в том, что он ближе к линии боевого столкновения, соответственно, набор инструментов гораздо богаче.

В общем, это акт отчаяния — пустить танкеры, учитывая, что более двух лет назад мы официально заявили, что Азовское море находится в зоне поражения, и доказали это не только Военно-морские силы, но и наши коллеги из других видов и родов. Сейчас ССС эту формулу доводит до совершенства, и это первая причина — отрезание военной логистики, чтобы уменьшить военный потенциал врага на этом направлении», — сказал Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Россия использует оккупированный Крым для нанесения ударов по Украине. С полуострова слетает боевая авиация, а также осуществляется обеспечение русской группировки войск на южном направлении.

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«Поэтому все абсолютно логично, законно, и, в принципе, заходить в Крым — это фактически вторгаться на территорию Украины, потому что Крым — это Украина по всем международным нормам.

И когда эти суда без предупреждения, без разрешения заходят в наше территориальное море, они злостные нарушители», — добавил он.

Плетенчук также объяснил, почему удары по российским нефтяным танкерам оказывают непосредственное влияние на военно-промышленный потенциал России.

«Нефть — это кровь войны и кровь экономики внутри России и за ее пределами. В этом смысле черноморские порты для россиян более чем важны.

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Достаточно много нефти из-за Азова такими маломерными танкерами типа «река-море» они возили на супертанкеры в море через пролив. Но сейчас получается так, что эта лавочка прикрылась», — отметил представитель.

По его мнению, удары по российским танкерам в Азовском море стали крайне болезненными для страны-агрессорки. Свидетельством тому он назвал реакцию российского информационного пространства.

«Лавров (министр иностранных дел РФ, — ред.) там что-то о пиратстве рассказал, назвал нас пиратами. Но это смешно на самом деле, потому что именно попавшие под горячую руку суда и являются настоящими пиратами, которые нарушают все возможные нормы международного морского права, Уголовного кодекса Украины», — сказал Плетенчук.

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ поразили два танкера теневого флота РФ в Черном море.

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Мы ранее информировали, что Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти после того, как украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно сократили ее возможности по переработке сырья.

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