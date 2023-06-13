В воде обнаружили холеру и кишечную палочку из-за подрыва Каховской ГЭС: кто в зоне поражения

Наводнение, которое разлилось из-за подрыва Каховской ГЭС, загрязнило на Херсонщине воду опасными веществами. Из-за чего появилась холера и кишечная палочка.

Об этом рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко во время брифинга в Military Media Center.

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"Мы каждый день отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающей санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, дворовых зданий, канализаций". Мы исследуем воду по химии, а они специалисты санэпидемстанцы – по биологии", — сказал он.

Представитель Госэкоинспекции призвал южан пока не употреблять воду из колодцев. Ее нужно проверить в лаборатории, нет ли в ней опасных веществ или бактерий.

Напомним, в ООН заговорили об огромном влиянии на глобальную продовольственную безопасность. В частности, о росте цен на продукты питания, проблемах с водой для сотен тысяч людей в мире из-за подрыва Каховской ГЭС.

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