В водоемах Одесской области обнаружили опасные возбудители инфекционных болезней: где запрещено купаться и ловить рыбу

В частности, обнаружены сальмонеллы и ротавирусы.

Жителей Одессы предупреждают о запрете купания и лова рыбы и морепродуктов в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и в реке Дунай.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Одесса.

Отмечается, что стали известны последние результаты лабораторных исследований проб воды из объектов окружающей среды.

Так, за последнюю неделю выделены возбудители ряда инфекционных заболеваний. В частности, сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных — острицы, волосоголовцы, собачьи.

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому категорически запрещено купание в море, лов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах", – говорится в сообщении.

Также людей просят воздержаться от употребления рыбы и морепродуктов в неизвестном происхождении.

Как сообщалось, вода в Одесском заливе, расположенном в северо-западной части Черного моря, позеленела. Произошло это из-за токсичных бактерий.

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