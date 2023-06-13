В водоемах Одесской области обнаружили ротавирус после подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС специалисты обнаружили в Одесской области в морской и речной воде ротавирус.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Холлеры в морской и речной воде в Одесской области мы не находим. Но вместе с тем в Одесской области мы несколько дней подряд находим ротавирус. Это острая кишечная инфекция, вирусная инфекция. При пользовании водоемами, при глотании человек может иметь острую кишечную инфекцию", – рассказал Кузин.

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Он посоветовал жителям региона, а также Херсонщины и Николаевщины не использовать воду из колодцев и собственных источников, а употреблять только бутилированную воду надлежащего качества.

"Также обращаем внимание населения на то, что пока некоторое время стоит не покупать рыбу, особенно в несанкционированных точках продаж. Поскольку мы не исключаем того, что из-за мора рыбы часть может какими-то недобросовестными гражданами перепродаваться и готовиться в ненадлежащих условиях", — предостерег главный санврач.

Напомним, Кузин также сообщил, что в воде из Херсонщины специалисты обнаружили холерную и кишечную палочки, поэтому пока не стоит употреблять воду из колодцев.

Опасные последствия взрыва Каховской ГЭС

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попали тысячи тонн пресной загрязненной воды. Она принесла мусор, обломки конструкций, химикаты и опасные вирусы и бактерии. В морской воде обнаружены тяжелые металлы, химические соединения и нефтепродукты. Поэтому экологи призывают не купаться в море и не ловить рыбу с креветками.

Заметим, что большая вода из Херсонщины прибила к берегам Черного моря российские мины, которые те ранее установили на берегах Каховского водохранилища.

Специалисты зафиксировали в реке Ингулец превышение показателей по железу и нитритам, незначительное снижение растворенного кислорода.

Накануне в Минздраве призвали жителей пяти областей не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду, не поить ею животных и не ловить рыбу. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

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