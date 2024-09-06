В водорослях на границе с Молдовой нашли тело уклониста (фото)

У мужчины был с собой пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды.

Работники ГПСУ нашли в реке Днестр на границе с Молдовой тело мужчины, который мог пытаться переплыть водоем, чтобы убежать за границу.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Пограничники Могилев-Подольского отряда во время патрулирования государственной границы обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями.

"Предварительно установлено, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него", – говорится в заявлении ГПСУ.

У мужчины был полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды.

На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, которые вытащили тело на берег.

Погибшим оказался житель Днепропетровской области 1971 года рождения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

К слову, накануне в ГПСУ сообщили, что они совместно с правоохранителями с начала 2024 года разоблачили более 200 преступных групп, причастных к организации незаконного пересечения границы.

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