В военкоматах Хмельницкой области ввели усиленные меры безопасности: что произошло

В частности, правоохранители будут проверять автомобили.

Во всех Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Хмельницкой области были введены усиленные меры безопасности. К этому решили прибегнуть после подрыва здания на территории военного объекта в Каменце-Подольском 5 февраля.

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на Хмельницкий областной ТЦК и СП.

Отмечается, что после инцидента в Каменце-Подольском на территориях всех военкоматов области ужесточили пропускной режим: проверяют документы всех посетителей, осматривают личные вещи (упаковки, портфели, рюкзаки и т.п.).

Кроме того, усилили осмотр транспортных средств: проверяют все въезжающие на территории ТЦК и СП автомобили на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 5 февраля произошел взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском на Хмельнитчине. Теракт унес жизни одного человека, еще трое попали в больницу.

17 февраля стало известно, что СБУ задержала агентов России, взорвавших курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском. Фигурантами оказались местный наркозависимый и 17-летний студент городского колледжа.

Подрыв ТЦК в Каменце-Подольском: пострадавшая женщина в реанимации!

Читайте также: