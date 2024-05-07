В военкомате Кривого Рога умер военнообязанный: что известно о трагедии

В настоящее время продолжаются следственные действия.

В Кривом Роге Днепропетровской области скончался военнообязанный. Инцидент произошел 5 мая на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что у военнообязанного по-разному ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, это сопровождалось признаками эпилептического приступа.

"Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", — говорится в сообщении.

По факту смерти продолжаются следственные действия правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье умер мобилизованный. Несчастный случай произошел, когда призывника везли в учебный центр.

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