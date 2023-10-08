В военкомате Тернополя снова скандал: в ТЦК избили мужчину – журналист (видео)

В Сети показали видео избиения мужчины в ТЦК Тернополя.

В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) избили мужчину.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк и опубликовал видео.

"Никогда такого к**ва не было. И вот снова. ТЦК. Тернополь", — написал Андриюк.

На кадрах видно, как двое военных наносят несколько ударов лежащему на кровати мужчине.

В Тернопольском ТЦК отреагировали на ситуацию и прокомментировали инцидент.

"Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что для выяснения всех обстоятельств руководством Тернопольского ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко подтвердила открытие уголовного производства.

"По этому факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий", - заявила она.

Напомним, 7 октября в Сети появилось видео, на котором, вероятно, работники Тернопольского ТЦК насильно заталкивают мужчин в бус.

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