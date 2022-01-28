В воинской части Нацгвардии в Днепре, срочник которой расстрелял людей, проводятся обыски

ГБР проверяет документы по организации работы части и работы психологов.

В Днепре Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части, срочник которой устроил стрельбу на заводе "Южмаш".

Об этом сообщает ГБР.

"С целью проверки обстоятельств, которые могли стать предпосылками или причиной совершения преступления, следователи ГБР проводят неотложный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на "Южмаше" Артемий Рябчук", — отметили в ГБР.

Сотрудники бюро изучают документацию о работе с личным составом, работе психологов части и организации работы.

Напомним, что в Днепре во время стрельбы на заводе "Южмаш" от пуль 20-летнего срочника погибла 35-летняя работница завода Вера Лебединец. У женщины осталась 11-летняя дочь.

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