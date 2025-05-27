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- Украина
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В военной части в Кировоградской области задержали "крота" ФСБ
СБУ задержала водителя-электрика, который «сливал» ФСБ данные об украинских войсках и госпиталях.
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента ФСБ среди военных.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По материалам дела, вражеским приспешником оказался 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, корректировавший воздушные атаки РФ по центральному региону Украины.
Как установило расследование, предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, где проходили лечение украинские воины.
Кроме того, он «сливал» в ФСБ маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.
После выполнения задач агент надеялся на «эвакуацию» в временно захваченную часть Донбасса, где он планировал вступить в оккупационные группировки России и воевать против Украины.
Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его «на горячем», когда он проводил визуальную разведку возле военного объекта.
На месте происшествия изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Перед задержанием Служба безопасности провела спецмеры по обеспечению локаций Сил обороны.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения окупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которых он так и не получил.
Вместо этого следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала агента, который координировал удары по украинским радиолокационным станциям.