В военной части в Кировоградской области задержали "крота" ФСБ

Предатель корректировал воздушные атаки РФ / © СБУ

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Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала еще одного агента ФСБ среди военных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам дела, вражеским приспешником оказался 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, корректировавший воздушные атаки РФ по центральному региону Украины.

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Как установило расследование, предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, где проходили лечение украинские воины.

Кроме того, он «сливал» в ФСБ маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.

После выполнения задач агент надеялся на «эвакуацию» в временно захваченную часть Донбасса, где он планировал вступить в оккупационные группировки России и воевать против Украины.

Военная контрразведка СБУ сорвала планы предателя и задержала его «на горячем», когда он проводил визуальную разведку возле военного объекта.

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На месте происшествия изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Перед задержанием Служба безопасности провела спецмеры по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения окупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которых он так и не получил.

Вместо этого следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента, который координировал удары по украинским радиолокационным станциям.